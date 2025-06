Sahara : Un drone des FAR bombarde un camion algérien, près de Bir Lahlou

Un camion algérien a été ciblé et détruit par un drone des Forces armées royales (FAR) ce mercredi 4 juin, à l'est du Mur des Sables. L'attaque, survenue près de Bir Lahlou, a causé la mort immédiate des trois occupants du véhicule. Le camion, immatriculé dans le sud de l'Algérie, revenait de Mauritanie et avait pénétré dans cette région. Les motifs de son entrée dans cette «zone de guerre» restent flous, tout comme le contenu de sa cargaison.

Suite à cet incident, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a convoqué une réunion du Haut Conseil de sécurité, comme l'a brièvement annoncé un communiqué de la présidence algérienne. Cependant, les médias algériens ont omis de mentionner l'attaque du camion par un drone des FAR.

Ce n'est pas la première fois que des drones marocains s'en prennent à des camions algériens. Des attaques similaires avaient déjà eu lieu, entraînant des menaces verbales de la part du gouvernement algérien à l'encontre du Maroc, sans toutefois passer à l'action.

Depuis la reprise des hostilités par le Polisario, le 13 novembre 2020, les FAR ont interdit ee facto toute présence humaine à l'est du Mur des Sables, obligeant le Front à se retirer de ses prétendus «territoires libérés». Bir Lahlou, où l'incident s'est produit, était auparavant considérée comme la «capitale de la république sahraouie».