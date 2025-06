Tétouan : Des étudiants pro-Palestine empêchent El Othmani de donner une conférence

Des étudiants ont interrompu cet après-midi une conférence de Saad-Eddine El Othmani à la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan. L'ancien chef du gouvernement était venu présenter son nouveau livre intitulé «Dépression... Vers une connaissance plus approfondie et une meilleure gestion».

Les manifestants, issus de la branche radicale de gauche de l'Union Nationale des Étudiants du Maroc (UNEM), dominée par Al Adl Wal Ihsane, ont exprimé leur opposition à la présence d'El Othmani. Ces groupes, qu'ils soient islamistes ou d'extrême gauche, partagent une même position : leur refus de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, officialisée le 22 décembre 2020 à Rabat par El Othmani, lorsqu'il était chef du gouvernement.

Dans un communiqué, l'UNEM a dénoncé «la présence de symboles associés à l'occupation sioniste à l'université». Les étudiants ont également critiqué le Parti de la Justice et du Développement (PJD) pour avoir signé, en 2017, un communiqué de partis politiques marocains accusant le Hirak du Rif de «séparatisme».

Pour rappel, fin mars à Tanger, des membres du PJD avaient été empêchéspar des manifestants du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, une autre coalition où cohabitent AWI et l'extrême gauche, de participer à une marche de solidarité avec la population de Gaza.