Industrie militaire : Après l’Inde, le Pakistan pourrait investir au Maroc

Le Maroc et le Pakistan seraient sur le point de signer un accord de coopération militaire. Ce nouvel accord vise à «renforcer le partenariat stratégique croissant entre les deux pays dans les domaines de la défense et de la sécurité», comme l’indiquent des sources militaires, rapporte un média arabe spécialisé en armement.

La production d'armes pakistanaises au Maroc devrait être incluse dans les termes de cet accord. Ce projet avec Islamabad s'inscrit dans la volonté de Rabat de «diversifier ses partenariats stratégiques et d'élargir son réseau d'alliés en matière de défense», précise la même source.

Le Pakistan, sous l'égide de l'Autorité de production de défense (DPE) et de groupes comme Heavy Industries Taxila (HIT) et le Pakistan Aeronautical Complex (PAC), fondés en 1971, a su développer des capacités industrielles avancées. Le pays produit notamment des chars comme Al-Khalid et Al-Dhargham, des véhicules blindés, ainsi que des munitions lourdes et des armes légères.

Le Pakistan fabrique également le chasseur JF-17 Thunder, développé en coopération avec la Chine et produit indépendamment dans des versions améliorées depuis 2010.

Sur les traces de son rival historique

Rabat et Islamabad ont convenu d'élargir leur coopération militaire lors de la visite en février 2020 du général Qamar Javed Bajwa, chef d'État-Major de l'Armée de Terre du Pakistan, au Maroc. En novembre 2024, le général de division Mohamed Gadih, inspecteur des Forces royales air, s’est rendu à Islamabad pour rencontrer son homologue pakistanais, le maréchal de l’Air Zaheer Ahmed Baber Sidhu.

Ces échanges de haut niveau ont permis la mise en place d’un programme de coopération bilatérale, concrétisé par des entraînements conjoints en avril entre les unités des forces spéciales des FAR et leurs homologues pakistanais à Cherat. En octobre 2023, les Forces armées royales ont également participé à un exercice militaire international au Pakistan.

L'annonce de ce nouvel accord de coopération intervient alors que l'ennemi historique du Pakistan, l'Inde, est déjà présent au Maroc. En septembre 2024, le Maroc s’est associé au groupe indien Tata pour produire des véhicules de combat terrestre WhAP 8×8. Cet accord a été suivi par l’arrivée, en décembre dernier à Rabat, de représentants de groupes de l’industrie de défense indienne, qui ont rencontré le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudiyi.

Par ailleurs, l'ambassadeur indien à Rabat a eu, le 29 mai, une réunion avec Loudiyi pour «renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la défense», a annoncé la représentation diplomatique indienne.