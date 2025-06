Escapade hivernale au Maroc : Marrakech, Essaouira, Agadir et Dakhla à prix doux

Alors que l’été approche, les voyageurs avertis ont déjà les yeux tournés vers l’hiver. Et pour cause : Transavia a lancé depuis le 20 mai la vente de ses billets pour la saison hivernale 2024-2025, avec de nombreuses liaisons entre la France et le Maroc à prix attractifs. Une occasion en or de (re)découvrir les joyaux du royaume, entre plages atlantiques, médinas vibrantes et horizons sahariens.

Marrakech, l’intemporelle

Surnommée la Ville rouge, Marrakech séduit par son énergie, son patrimoine et son art de vivre. Entre les ruelles animées de la médina, les jardins de Majorelle et les murs d'un bleu profond, ou encore la vue imprenable depuis les terrasses de cafés de la place Jemaa el-Fna, la ville reste un incontournable pour un dépaysement garanti, un véritable voyage dans le temps. En hiver, les températures y sont douces, idéales pour flâner sans la foule estivale.

✈️ Au départ de :

Biarritz dès 49€

Toulouse dès 54€

Lille dès 50€

Deauville dès 64€

Et pour les voyageurs d'Italie ou d'Allemagne en quête de double city-trip, Transavia a pensé à vous :

Marrakech – Venise/Berlin dès 69€

Essaouira, entre vagues et patrimoine

Anciennement Mogador, Essaouira est la perle tranquille de la côte atlantique. Avec ses remparts classés à l’UNESCO, son port pittoresque, ses galeries d’art et son ambiance bohème, elle attire les amateurs de culture comme les férus de kitesurf. L’hiver y offre une lumière exceptionnelle et une atmosphère apaisante.

✈️ Au départ de Nantes : billets à partir de 59€

Agadir, détente et soleil garanti

Avec sa baie de sable doré, ses palmiers et ses resorts balnéaires, Agadir est la promesse d’un hiver au soleil. C’est aussi une porte d’entrée vers les montagnes de l’Anti-Atlas ou les plages sauvages de Taghazout et d’Imsouane, prisées des surfeurs.

✈️ Au départ de :

Brest et Rennes dès 55€

Montpellier dès 55€

Toulouse dès 49€

Lille dès 49€

En bonus, une liaison avec l'Allemagne constitue l'une des plus belles affaires de la saison :

Agadir – Berlin dès 39€

Dakhla, l’évasion ultime

À l’extrême sud du Maroc, entre lagune et désert, Dakhla est une destination encore confidentielle. Spot mondial de kitesurf, elle charme aussi par sa sérénité, ses paysages lunaires et ses campements écolos face à l’océan. Idéale pour une retraite hivernale loin du tumulte.

✈️ Au départ de :

Bordeaux dès 72€

Marseille dès 59€

Avec cette nouvelle offre hivernale, Transavia continue d’élargir son réseau entre la France et le Maroc, facilitant les retrouvailles familiales, les vacances d’hiver ensoleillées ou les escapades culturelles. Les tarifs attractifs – à partir de 39€ – laissent peu de place à l’hésitation.

✈️ Pour plus d’informations ou réserver vos billets : transavia.com

Alors, plutôt souk de Marrakech, médina d’Essaouira, plage d’Agadir ou désert de Dakhla ? Le Maroc vous attend, à petit prix et en grand format.