Aïd el-Adha : Les détenus peuvent recevoir des visites familiales mais sans panier-repas

A l’occasion de l’Aïd el-Adha, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé que les pensionnaires des établissements pénitentiaires du Maroc étaient autorisés, à partir du lundi suivant l’Aïd, à recevoir les visites des familles et des proches, ainsi que des représentants des missions diplomatiques et consulaires, pour les détenus étrangers. Pour autant, ces visites ne constituent pas une possibilité d’introduire le panier-repas.

Par ailleurs, un programme alimentaire spécial sera mis en place pour les détenus à cette occasion, a indiqué, mercredi, la Délégation dans communiqué. Dans le cadre de la célébration et compte tenu de la portée religieuse et sociale profonde de cette fête au sein de la société marocaine, il a été décidé de célébrer cet évènement dans les établissements pénitentiaires sans procéder au rituel du sacrifice, conformément au message royal au sujet de l’abstention d’accomplir le rite du sacrifice de l’Aïd, relève le communiqué.