Défense : Les FAR réceptionnent des véhicules américains blindés

Le port de Casablanca a accueilli, hier, une cargaison spéciale des Etats-Unis, destinée aux Forces armées royales (FAR). Il s’agit d’un lot de véhicules blindés de type M-ATV, connus pour leurs «résistants aux mines et aux embuscades».

La livraison s’inscrit dans le cadre du Fonds spécial d'acquisition de défense (SDAF), mis en place par le Pentagone et le Département d’Etat, pour financer l'acquisition d'équipements et de services de défense en prévision de leur transfert futur à des partenaires et à des organisations internationales.

«Le gouvernement américain peut utiliser ce fonds pour livrer des équipements et des services sélectionnés à ses partenaires dans des délais d'approvisionnement plus courts que la normale et préserver l'état de préparation des forces américaines en réduisant la nécessité de détourner des ressources destinées à ces forces pour répondre aux besoins urgents de ses partenaires».

Les blindés de type M-ATV sont en fonction depuis 2009. L’armée de terre des Etats-Unis en est le premier client. Les véhicules équipent également les armées de terre des Emirats arabes unis et de l’Arabie saoudite.