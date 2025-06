Tanger : Un Franco-marocain arrêté pour enlèvement, extorsion et demande de rançon

Une opération sécuritaire conjointe menée par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a permis, mercredi, l’interpellation d’un ressortissant franco-marocain pour son implication présumée dans des affaires liées à des crimes d’enlèvement avec extorsion et demande de rançon ciblant des utilisateurs de cryptomonnaies, ainsi que dans des opérations de blanchiment d’argent dans le cadre d’un réseau international de crime organisé actif en France.

Le suspect âgé de 25 ans a été interpellé dans la ville de Tanger, dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale, immédiatement après que les autorités marocaines ont reçu de leurs homologues françaises d’une plainte formelle détaillant les actes criminels qui lui sont reprochés, et qui auraient été commis sur le territoire français, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la découverte de plusieurs armes blanches de différentes tailles (épées et coutelas), en possession du suspect, ainsi que des dizaines de téléphones portables et d’appareils de communication actuellement soumis à l’expertise technique afin d’en identifier les traces numériques, et d’une somme d’argent suspectée être liée aux activités criminelles du mis en cause.

Selon les premières informations de l’enquête, le suspect faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises pour son implication présumée dans des affaires d’extorsion et d’enlèvement avec violence et demande de rançon contre des personnes utilisant des cryptomonnaies, ainsi que pour son implication dans des opérations de blanchiment d’argent émanant de ces activités criminelles.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire confiée à la BNPJ, sous la supervision du parquet, afin de l’interroger sur les faits criminels qui lui sont reprochés dans la plainte formelle, qui nécessite de le soumettre aux procédures d’enquête et de jugement conformément aux dispositions des lois nationales, du fait qu’il porte la nationalité marocaine, précise-t-on.