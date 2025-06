Grenade : La plateforme web des billets de l'Alhambra attaquée depuis la Russie, la Chine et le Maroc

La ministre de la Culture et des sports du gouvernement andalou, Patricia del Pozo, a annoncé que la plateforme de vente de billets pour le palais de l'Alhambra avait été la cible de cyberattaques sophistiquées provenant de Russie, de Chine et du Maroc. Lors d'une séance parlementaire consacrée à la gestion de ce site historique, elle a fait savoir que les attaques avaient été menées via des bots et des outils numériques visant à perturber le système, ce qui constituait une menace sérieuse pour les opérations de vente et les services fournis aux visiteurs.

La ministre a ajouté que la coordination était en cours entre le Conseil du palais de l'Alhambra, l'exploitant du service de billetterie et l'Agence numérique andalouse pour renforcer les dispositifs de sécurité et mettre en œuvre des mesures proactives strictes, dont des systèmes avancés pour détecter les activités automatisées suspectes et anticiper la fraude.

Le palais de l'Alhambra, dans la ville de Grenade au sud de l'Espagne, est l'un des sites historiques et artistiques les plus importants au monde, combinant palais, jardins et forteresses islamiques. Considéré comme l'un des meilleurs exemples de l'art architectural islamique en Andalousie, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.