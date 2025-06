Trafic de drogue : Un réseau familial entre le Maroc, les Pays-Bas et la France jugé à Montauban

Le tribunal de Montauban, en France, se penche actuellement sur une affaire complexe impliquant un réseau familial soupçonné d'organiser un vaste trafic de drogue reliant Castelsarrasin, le Maroc et les Pays-Bas. Au cœur de cette affaire, K.J., un homme de 56 ans, est accusé de diriger cette organisation, orchestrant ses opérations avec l'aide de ses enfants, ex-épouses et proches collaborateurs, chacun ayant un rôle bien défini.

L'affaire a éclaté en juin 2022 après un contrôle routier dans la région de Varennes, qui a permis de découvrir 80 kilogrammes de haschisch ainsi que plus de 100 plants de cannabis dans une maison située à Bourne. Cette découverte a déclenché une enquête approfondie, incluant des surveillances électroniques, des enregistrements et des investigations de terrain.

Douze personnes sont sur le banc des accusés, avec des peines requises allant de six mois avec sursis à 12 ans de prison, en fonction de leur degré d'implication. Les deux figures centrales de cette affaire risquent les condamnations les plus lourdes, jusqu'à 12 ans d'emprisonnement, accompagnées de la confiscation de leurs biens. Un autre suspect pourrait écoper de trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis, tandis que les fils de l'un des principaux accusés encourent des peines allant jusqu'à cinq et six ans, assorties de la saisie d'argent et de véhicules.

Les femmes du cercle familial ne sont pas en reste, étant également poursuivies pour leur rôle présumé dans le soutien à l'opération, notamment par le biais de transferts de fonds ou de mise à disposition de véhicules. Le parquet a proposé pour elles des peines plus clémentes, allant de six mois à un an avec sursis, assorties de la saisie de véhicules et de sommes d'argent.

Face à ces accusations, certains des prévenus ont nié toute implication, et la défense a souligné l'absence de preuves directes, en particulier concernant l'ex-épouse du supposé chef, intégrée dans l'affaire sans jamais avoir été entendue durant l'enquête. Le verdict est actuellement en délibéré.