Bureau régional de la HCCH au Maroc : Rabat accueille le Forum des ambassadeurs africains

Le premier Forum des ambassadeurs des États africains s'est tenu, mardi à Rabat, dans le cadre des préparatifs pour le lancement des activités du Bureau régional africain de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) au Maroc. Cet événement vise à renforcer les capacités juridiques sur le continent africain.

A cette occasion, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a souligné l'importance de ce Bureau en tant que levier stratégique pour améliorer la coopération juridique et judiciaire transfrontalière entre les pays africains. Il a également noté que l'établissement de cette structure au Maroc démontre le leadership africain dans le domaine du droit international privé et permet de renforcer la convergence entre les systèmes juridiques nationaux et étrangers.

Le Bureau vise à faciliter l'adhésion des États africains à la HCCH et à promouvoir l'adoption des instruments juridiques de La Haye. Rachid Ouadifi, représentant du Bureau au Maroc, a souligné que cet accueil par le royaume témoigne de la crédibilité et de la confiance dont jouit le pays au sein de la communauté internationale.

Le secrétaire général de la HCCH, Christophe Bernasconi, a quant à lui exprimé sa conviction que le Bureau régional au Maroc contribuera à accroître la visibilité des travaux de la Conférence à travers le continent africain. Il a également noté que cette structure encouragera les États africains à adhérer aux conventions internationales dans divers domaines juridiques.

L'événement a réuni des ambassadeurs de pays africains et certains pays arabes, soulignant l'importance de renforcer la coopération juridique transfrontalière et de soutenir l'intégration des pays africains dans le système des Conventions de la HCCH.