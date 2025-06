Spotify lance la campagne POPSTARS pour les artistes pop marocains

Spotify a lancé «POPSTARS», une identité rafraîchie pour sa playlist «Top Maghreb Pop», mettant en avant six artistes marocains qui redéfinissent la scène de la musique pop du pays. La campagne inclut des interviews exclusives, des séances photo et du contenu éditorial mettant en lumière les artistes pop marocains contemporains.

La plateforme de streaming a rapporté une augmentation de 750% des écoutes sur sa playlist de pop marocaine entre 2019 et 2024, indiquant un intérêt mondial croissant pour le genre. «La pop marocaine est ancrée dans l'identité, la narration et l'innovation», a déclaré Naoufal El Amrani, responsable senior des partenariats avec les artistes et les labels pour le Maghreb chez Spotify.

Les artistes présentés représentent des approches diverses de la pop marocaine. Le hit de Nouamane Belaiachi, «Bla Bla», a dépassé les 7 millions d'écoutes avec 300 000 auditeurs mensuels. Manal Benchlikha, qui a marqué l'histoire en devenant la première femme arabe à se produire sur COLORS en 2022, attire plus de 470 000 auditeurs mensuels. Le single de Douaa Lahyaoui de 2024, «Badadi», a récolté 14,5 millions d'écoutes.

DYSTINCT est en tête avec 9 millions d'auditeurs mensuels, tandis que Zouhair Bahaoui maintient 865 000 auditeurs mensuels. RYM Fikri, nommée ambassadrice Spotify EQUAL Arabia en 2022, atteint plus de 300 000 auditeurs mensuels.