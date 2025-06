Jason Derulo, Gims, Shaggy, et Mary J. Blige au Casablanca Music Week du 20 au 29 juin 2025

Casablanca s'apprête à vivre sa toute première Semaine de la Musique du 20 au 29 juin 2025, au stade La Casablancaise. Cet événement urbain, organisé par NRJ Maroc, promet d'attirer plus de 60 000 festivaliers pour une immersion multidisciplinaire où musique, cinéma, jeux vidéo, sports et conférences se rencontrent.

Au programme, sept concerts d'envergure avec des stars internationales telles que Jason Derulo, Gims, Mary J. Blige, Hussain Al Jasmi, Wyclef Jean et Shaggy. La scène locale sera brillamment représentée par Hoba Hoba Spirit, accompagnés de Dadju, Tayc et Rahma Riad.

Les festivités du week-end offriront un éventail de genres musicaux, allant du R&B, du hip-hop aux sonorités arabes et marocaines. Le stade proposera également des activités sportives en plein air, des compétitions de jeux vidéo et des projections cinématographiques dans une salle polyvalente fraîchement rénovée à La Casablancaise.

Un village gastronomique réunissant vingt restaurants sera ouvert durant toute la durée du festival. Les conférences aborderont des thématiques telles que la gestion d'événements, le futur de l'industrie du divertissement et les industries créatives, avec des experts marocains et internationaux discutant des nouvelles technologies, de l'évolution des publics et du développement des industries créatives.

Hakim Chagraoui, PDG de NRJ Maroc, décrit le festival comme «une célébration de la diversité culturelle» et «un pont entre les cultures». Cette nouvelle destination culturelle estivale de Casablanca entend célébrer la diversité artistique avec une programmation riche qui dépasse le cadre des concerts traditionnels pour inclure des activités de fitness, des expériences de jeu immersives et des échanges intellectuels.