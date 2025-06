UK : Le ministre des Affaires étrangères affirme devant le Parlement le soutien au plan d'autonomie marocain

Dans une déclaration faite devant la Chambre des communes britannique suite à sa récente visite à Rabat, le ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, David Lammy, a affirmé la nouvelle position du Royaume-Uni sur la question du Sahara occidental. Il a exprimé le soutien de son pays à l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume du Maroc, la qualifiant de «base la plus crédible, sérieuse et réaliste» pour parvenir à une solution durable au conflit.

Lammy a souligné que cette position s'inscrit dans les efforts du gouvernement britannique pour renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité régionales, en soutenant les initiatives de l'ONU pour résoudre ce conflit qui perdure depuis des décennies et qui «a entravé le développement et enraciné l'instabilité, notamment pour les réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf».

Le ministre britannique a noté que le nouvel élan international offre une opportunité unique «de faire avancer ce conflit inextricable», ajoutant que son pays est prêt à travailler avec toutes les parties et les Nations Unies pour «parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable, basée sur le consensus et conforme aux principes de la Charte des Nations Unies, y compris le respect du droit à l'autodétermination». Dans ce contexte, Lammy a salué la volonté du Maroc, comme indiqué dans la déclaration conjointe, de s'engager de bonne foi avec les parties concernées et de fournir plus de détails sur la proposition d'autonomie pour reprendre des négociations sérieuses.

La Grande-Bretagne devient ainsi le troisième membre permanent du Conseil de sécurité à annoncer officiellement son soutien à la proposition d'autonomie, après les États-Unis et la France. Plusieurs pays européens ont déjà exprimé leur soutien à la proposition marocaine présentée en 2007, notamment l'Espagne, ancien pays colonisateur du Sahara occidental.

Partenariat économique

Concernant le partenariat bilatéral, Lammy a expliqué que le Royaume-Uni et le Maroc entretiennent une relation historique forte et collaborent sur des priorités communes, notamment la sécurité, la prospérité et le développement durable. Il a souligné que les échanges commerciaux entre les deux pays dépassent 4 milliards de livres sterling (50 milliards de dirhams) par an, notant que son gouvernement cherche à renforcer ce partenariat «pour bénéficier aux entreprises britanniques et contribuer au plan de croissance économique du gouvernement».

Il a ajouté que lors de sa visite au Maroc le 1er juin, il a annoncé une série d'accords de partenariat qui ouvriront de vastes opportunités pour les entreprises britanniques dans divers secteurs, notamment dans les marchés publics, où les opportunités disponibles sont estimées à environ 33 milliards de livres sterling au cours des trois prochaines années.

Dans le même contexte, Lammy a déclaré avoir signé, au nom du Département des affaires et du commerce, un accord de partenariat gouvernemental permettant aux entreprises britanniques de se positionner stratégiquement pour remporter des contrats de développement des infrastructures marocaines liées à l'accueil de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

Il a également annoncé une coopération renforcée entre les deux pays dans les domaines de la migration et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que le lancement d'initiatives conjointes pour relever les défis de la rareté de l'eau et du changement climatique.