Marrakech : Arrestation d’une infirmière pour fraude et exploitation sexuelle via Snapchat

Une infirmière travaillant dans une clinique privée de la prison d'Oudaya a été placée en détention provisoire après avoir comparu devant le tribunal de Marrakech, lundi. Elle est accusée d’incitation à la corruption, de racolage pour la prostitution, de possession et de diffusion de matériel pornographique, ainsi que de production de vidéos obscènes, entre autres chefs d’accusation retenus contre elle par le procureur public suite à son arrestation par les forces de sécurité.

Les enquêtes ont révélé que la suspecte attirait ses victimes via l’application Snapchat, utilisant des vidéos pornographiques pour les séduire et engager des conversations intimes. Elle leur demandait ensuite de l’argent en échange de la satisfaction de leurs désirs et de voyages pour les rencontrer. Après avoir reçu les virements, elle les bloquait immédiatement, les rendant ainsi victimes de fraude numérique, selon le journal «Al-Sabah».

Malgré la réticence de la plupart des victimes à signaler les faits, l’une d’elles a décidé de rompre le silence après lui avoir envoyé 1 500 dirhams, prétextant des soins esthétiques et des voyages, avant que la suspecte ne disparaisse et cesse toute communication avec lui. Cela a poussé la victime à déposer plainte auprès de la Direction de la sécurité de Marrakech.

L’unité de cybercriminalité a ouvert une enquête à partir des données numériques fournies par la victime, ce qui leur a permis d’identifier la suspecte et son domicile. Ainsi, le téléphone et l'ordinateur de l'infirmière, contenant des clips spécifiquement préparés pour piéger ses victimes, ont été saisis.

Après sa présentation au procureur public samedi dernier, il a été décidé de la placer en détention provisoire, l’enquête se poursuivant alors qu’elle reste incarcérée.