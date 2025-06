Kasada Capital envisage un accord hôtelier au Maroc d'ici 2026

La plateforme indépendante de capital-investissement immobilier, Kasada Capital Management, devrait finaliser un accord hôtelier au Maroc au cours du premier semestre 2026, marquant ainsi son entrée dans l'industrie l'hôtellerie et du tourisme en Afrique du Nord.

Soutenue par la Qatar Investment Authority et le groupe hôtelier français Accor SA, l'entreprise axée sur l'hospitalité a déjà ouvert un bureau à Casablanca pour explorer les opportunités et vise à clôturer un fonds pour des investissements dans le Royaume d'ici la fin de cette année, a rapporté Bloomberg mardi.

Portée par l'afflux croissant de touristes au Maroc—17,4 millions en 2024—et les grands tournois sportifs internationaux à venir, l'entreprise considère «l'Afrique du Nord comme une priorité», a déclaré Olivier Granet, associé gérant et co-directeur général de Kasada.

L'expansion s'aligne sur une stratégie plus large de développer une présence à la fois dans les segments d'hôtels économiques et de luxe dans les principales villes d'Afrique subsaharienne, tout en diversifiant les sources de revenus à travers des offres de restauration, de co-working et d'événements.

Depuis la clôture de son premier fonds d'environ 500 millions de dollars en 2019, Kasada s'est concentrée sur l'Afrique subsaharienne. Son portefeuille comprend 19 hôtels répartis dans sept pays, dont le célèbre Cape Grace en Afrique du Sud et des établissements haut de gamme sous la marque Pullman dans les grandes villes du Kenya, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.