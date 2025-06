Décès de l'historien du royaume et porte-parole du palais royal Abdelhak El Merini

Lundi soir, Abdelhak El Merini, historien du royaume et ancien porte-parole officiel du palais royal, s’est éteint à l’âge de 91 ans.

Né à Rabat en 1934, Abdelhak El Merini a marqué la vie intellectuelle, politique et culturelle du Maroc. Il a occupé plusieurs fonctions de prestige au sein de l'appareil royal, notamment directeur du protocole royal. Il était l’une des figures littéraires et intellectuelles les plus marquantes du Maroc. Dès son jeune âge, il avait mémorisé l'intégralité du Coran, et en avait également réalisé une copie manuscrite.

Il a obtenu un diplôme de l’Institut des hautes études marocaines en 1960, suivi d’une licence en lettres à la Faculté des lettres de Rabat en 1962. Il a poursuivi ses études en France, obtenant un diplôme d’études supérieures de l’Institut d’études arabes et islamiques avancées de l’Université de Strasbourg en 1966, puis un doctorat du même institut en 1973. En 1989, il a obtenu un doctorat d'État en littérature à l’Université Mohammed Ben Abdallah de Fès.