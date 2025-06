Fès : L'héritage du brocart, sujet de recherche à l'Université de Boston

Une doctorante de l'Université de Boston documente l'évolution de l'industrie séculaire du tissage de brocart au Maroc, dans la ville de Fès, où cet artisanat a perduré depuis l'époque médiévale malgré des changements significatifs dans les matériaux et les techniques.

Selon BU Today, Morgan Snoap, doctorante en art africain et chercheuse Fulbright, a passé neuf mois à Fès pour étudier comment la production traditionnelle de brocart s'est adaptée aux temps modernes tout en conservant son importance culturelle.

Les recherches révèlent que le tissage de brocart à Fès remonte au XIVe siècle, lorsque de somptueuses ceintures de soie étaient des éléments essentiels de la tenue de mariage pour les femmes musulmanes et juives. Ces larges ceintures cérémonielles arboraient des motifs floraux et géométriques complexes et étaient enroulées plusieurs fois autour de la taille par-dessus des caftans.

De nos jours, l'industrie du brocart fait face à des réalités différentes. Le matériau original en soie a été remplacé par de la rayonne après que les vers à soie du Maroc ont disparu à la fin du XIXe siècle, obligeant les tisserands à se tourner vers de la soie importée. La technique complexe médiévale du «lampas» a évolué vers un processus plus simple mais toujours complexe, utilisant des métiers à tisser manuels.

Il ne reste plus que quatre ateliers de brocart à Fès, où des maîtres tisserands collaborent avec des dessinateurs pour créer des motifs. Bien que les ceintures cérémonielles ne soient plus portées, les caftans en brocart continuent d'être des tenues de mariage, et le tissu orne désormais les hôtels, restaurants et maisons en tant que matériau d'ameublement et rideaux.