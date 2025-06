Industrie de l’armement : Deux accords entre le Royaume-Uni et le Maroc

Le Royaume-Uni envisage d'investir dans l'industrie de la défense marocaine. Cette annonce intervient alors que le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a annoncé le soutien de Londres au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara.

Lors de sa visite à Rabat le 2 juin, Lammy a signé, avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, plusieurs accords visant à renforcer la coopération entre les deux nations. Un communiqué conjoint publié ce même jour a également annoncé la signature imminente d'accords dans le domaine de la défense.

Parmi ces accords figure un mémorandum d'entente (MoU) entre l'ADS Group, l'association britannique du commerce de la défense et de la sécurité, et l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations. L'objectif est de renforcer les liens entre les industries de défense des deux pays, selon le communiqué.

Un autre MoU sera signé entre BAE Systems, multinationale britannique, l'Administration de la défense nationale du Maroc et l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE). Cet accord portera sur l'investissement et le développement des capacités dans le secteur de la défense, précise le document.

Ces annonces marquent une avancée significative pour le Maroc, qui ambitionne de développer une industrie de défense locale, ouvrant ainsi la voie à des opportunités prometteuses pour les grands investisseurs du secteur. Le Royaume-Uni pourrait ainsi devenir l'un des premiers pays occidentaux à formaliser une telle coopération avec le Maroc.

Vers une industrie de défense locale

Le Maroc a déjà conclu des accords avec des acteurs majeurs pour développer une industrie de défense locale. En septembre 2024, Tata Advanced Systems a signé un partenariat stratégique avec l'Administration de la défense nationale du Maroc pour établir une usine à Casablanca dédiée à la production locale de véhicules de combat blindés WhAP 8×8.

En janvier 2025, les autorités marocaines ont également signé un accord avec le producteur turc de défense Baykar, qui a annoncé la création d'une filiale nommée Atlas Defense à Rabat. Cette installation sera consacrée à la conception, la production et l'entretien de véhicules aériens sans pilote (UAV), y compris des modèles tels que le Bayraktar TB2 et l'Akıncı.

Le Maroc s'est aussi associé à l'entreprise israélienne BlueBird Aero Systems pour établir une usine de drones. Bien que la construction ait débuté en avril 2024, le projet a subi des retards en raison du conflit en cours à Gaza.

En 2023, Elbit Systems d'Israël a annoncé son intention d'implanter deux usines d'équipements militaires au Maroc, dont une potentiellement à Casablanca.

Plus récemment, le fabricant aérospatial brésilien Embraer s'est engagé à investir dans le secteur aérospatial marocain, avec des plans pour établir une installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Cette initiative vise à améliorer l'infrastructure aérospatiale du Maroc et à soutenir l'expansion de la flotte de Royal Air Maroc.

Il est à noter que le Maroc a posé les bases de son industrie de la défense avec la loi 10.20, publiée au Bulletin officiel le 4 août 2020. Ce cadre juridique établit les fondations pour développer un secteur de fabrication de défense domestique, offrant une régulation et une supervision pour la production, le commerce et la gestion des équipements de défense et de sécurité.