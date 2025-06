Drogues et amputation sexuelle : Un touriste allemand condamné à Targuist

Le tribunal de première instance de Targuist, dans la province d'Al Hoceima, a condamné un touriste allemand à une peine de prison avec sursis de six mois et à une amende de 2 000 dirhams. Ce verdict fait suite à un incident qui a suscité une large controverse sur les plateformes médiatiques et les réseaux sociaux, après qu'il se soit partiellement amputé ses propres organes génitaux sous l'influence de drogues.

Les détails de l'affaire remontent à un incident survenu dans un village de la commune de Abdelghaya Souahel, où une enquête judiciaire a été lancée à la demande du procureur du Roi. Le touriste allemand a été accusé de consommation de drogue et de fausse déclaration de crime, ayant initialement affirmé qu'il avait été agressé physiquement par des individus inconnus qui auraient amputé une partie de ses organes génitaux.

L'enquête a révélé que le touriste s'était blessé lui-même lors d'une séance de consommation d'alcool et de drogues avec son ami marocain, niant toute implication de ce dernier ou des habitants du village dans l'incident. Sa confession a mis fin aux spéculations qui circulaient, suggérant même un «crime d'honneur» ou une «vengeance personnelle», selon le journal «Assabah».

Cet incident a déclenché une large alerte sécuritaire dans la région, avec la Gendarmerie Royale de Targuist menant une opération de ratissage qui a abouti à plusieurs arrestations.

En parallèle, les procédures judiciaires ont impliqué deux autres personnes dans la même affaire. L'une a été condamnée à trois mois de prison et à une amende de 2 500 dirhams pour culture de cannabis, tandis que l'autre a écopé d'une peine de cinq ans de prison et de diverses amendes liées à la possession, la fabrication et le trafic de drogues, après que des équipements et matériels liés à ces activités ont été trouvés en sa possession.