Maroc – Italie : La reconnaissance mutuelle des permis de conduire prend effet mardi

Annoncée dès avril dernier, la reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre le Maroc et l’Italie entre en vigueur demain, mardi 3 juin 2025, pour durer jusqu’au 3 juin 2030. Fruit d’un accord bilatéral signé le 27 mars 2024, cette mesure établit les modalités qui permettrent aux titulaires d’un permis de conduire marocain de convertir leur document en permis italien et inversement, conformément aux dispositions spécifiques fournies par le ministère italien des Infrastructures et des transports (MIT).

En Italie, les citoyens marocains résidents peuvent conduire avec leur permis pendant un an. Une fois ce délai passé, une conversion est exigée. Les demandes à ce titre peuvent être présentées aux Bureaux de motorisation civile (UMC), selon les réglementations prévues dans l’accord, dont la circulaire consultable en ligne définit les exigences à cet effet.

Ce cadre identifie aussi les catégories de permis convertibles et les documents nécessaires pour démarrer le processus.