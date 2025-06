Maroc - Royaume-Uni : Les secteurs clés concernés par les accords renforcés

Lors de la visite du ministre britannique des Affaires étrangères au Maroc, qui s'est conclue par le soutien du Royaume-Uni au plan d'autonomie du Sahara proposé par Rabat comme solution la plus crédible différend régional, une série d'accords historiques ont été signés avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, pour renforcer la coopération dans des secteurs clés, stimuler la croissance et l'innovation mutuelles.

L'un des accords est un partenariat intergouvernemental entre le ministère britannique des Affaires et du commerce et le ministère marocain du Budget, visant à soutenir des projets stratégiques d'infrastructure en vue de la tenue du Mondial 2030, selon un communiqué de presse conjoint publié dimanche. Dans le secteur de l'eau et des ports, un protocole d'accord (MoU) a été acté entre le ministère britannique des Affaires et du commerce et le ministère marocain de l'Équipement et de l'eau, visant à renforcer la collaboration dans la gestion durable de l'eau, la logistique intelligente et les technologies de ports verts.

Pour les infrastructures durables, un accord avec le ministère marocain de l'Intérieur facilitera les partenariats sur la gestion de l'eau, la gestion des déchets et les solutions de mobilité urbaine. Dans le domaine du commerce et des marchés publics, un protocole d'accord a été signé avec le ministère marocain de l'Industrie et du commerce pour promouvoir la coopération en matière de marchés publics, en s'appuyant sur des volumes d'échanges record dans le cadre de l'Accord d'association Royaume-Uni-Maroc.

Dans le domaine de l'éducation et de l'innovation, les deux pays ont signé un protocole d'accord pour faire progresser la coopération dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. La santé est un autre axe clé, avec un protocole d'accord entre le Royaume-Uni et le ministère marocain de la Santé pour soutenir le programme de transformation des soins dans le pays. Cette collaboration inclut également un travail avec l'entreprise de fabrication d'équipements médicaux basée à Rabat, Vicenne, pour introduire des solutions de santé numérique britanniques sur le marché marocain et un partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la santé et les sciences pour promouvoir l'expertise britannique dans les équipements médicaux, la conception d'hôpitaux et les partenariats académiques.

Dans le secteur de l'énergie et du climat, plusieurs accords ont été signés. Ceux-ci incluent un protocole d'accord entre UK Export Finance (UKEF) et SGTM pour explorer des opportunités de partenariat au Maroc et à travers l'Afrique, un protocole d'accord entre UKEF et TAQA Maroc pour soutenir la transition vers un portefeuille de production d'énergie à faible émission de carbone et améliorer la compétitivité du Maroc, et un protocole de collaboration climatique entre le Met Office du Royaume-Uni et l'office météorologique marocain, axé sur les services climatiques et la coopération environnementale.

Dans le domaine de l'aviation, l'Autorité des aéroports marocains a été invitée à visiter le Royaume-Uni pour explorer les opportunités de partenariat, alors que le Maroc entreprend un important programme de transformation aéroportuaire.

Deux textes supplémentaires devraient être signés, dans les jours à venir. Le premier est un protocole d'accord entre l'association britannique du commerce de la défense et de la sécurité, ADS Group, et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations pour renforcer les liens entre les industries de la défense britannique et marocaine. Le second est un protocole d'accord entre BAE Systems, l'Administration de la défense nationale marocaine et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations pour faire progresser l'investissement et le développement des capacités dans le secteur de la défense.