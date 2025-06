Marhaba 2025 : Ceuta optimise la circulation au poste-frontière avec le Maroc

Les autorités de la ville de Ceuta ont lancé une série de mesures réglementaires pour faciliter et fluidifier la circulation au poste-frontière avec le Maroc, dans le cadre des préparatifs de l’«Opération Paso del Estrecho» (OPE), qui se déroulera du 15 juin au 15 septembre.

D’après des sources du gouvernement local citées par l’agence EFE, ces nouvelles dispositions se concentrent principalement sur la zone d’attente temporaire de Loma Colmenar, située à une centaine de mètres du poste-frontière de Tarajal. Cette zone sert à regrouper les véhicules en provenance du port d’Algésiras avant leur passage vers le Maroc, afin d’éviter les embouteillages sur les axes routiers menant à la frontière.

Des améliorations technologiques y ont été apportées, notamment le déploiement d’une application mobile baptisée Embolsamiento Ceuta. Celle-ci permet aux usagers de consulter les temps d’attente estimés et l’état de la circulation, en particulier lors des week-ends et des périodes de forte affluence. Disponible en espagnol, français et anglais, l’application délivre un billet numérique avec code QR pour l’enregistrement à l’entrée et à la sortie de la zone. Une version papier est également disponible en alternative.

Accessible sur l’App Store et Google Play, l’application vise à optimiser l’expérience des voyageurs en leur fournissant des informations actualisées pour mieux organiser leur passage.

La zone d’attente fonctionnera en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour absorber l’augmentation prévue du trafic. Le personnel a été renforcé, avec 7 à 10 agents mobilisés quotidiennement, répartis en trois équipes pour garantir une permanence opérationnelle.

Les infrastructures ont également été améliorées : agrandissement des zones ombragées, installation de points d’eau potable, et aménagements divers pour offrir de meilleures conditions aux usagers.

Quant aux services de protection civile, ces derniers anticipient une hausse de 4% du nombre de voyageurs et de 5% du volume de véhicules cette année. Ils notent cependant une baisse progressive du recours aux véhicules personnels pour cette traversée annuelle.