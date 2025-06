Sahara : Le Royaume-Uni soutien le plan d’autonomie proposé par le Maroc

Le Royaume-Uni considère le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme «la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable» du différend autour du Sahara. Londres s’engage à agir en cohérence avec cette position, tant sur le plan bilatéral qu’au niveau régional et international, afin de soutenir les efforts de résolution de ce conflit.

Cette déclaration figure dans un communiqué conjoint signé ce dimanche à Rabat par le secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Le communiqué souligne que le Royaume-Uni «suit de près la dynamique positive actuelle» impulsée sous le leadership du Roi Mohammed VI. Il précise également que Londres reconnaît «l’importance de la question du Sahara» pour le Maroc, et estime qu’une solution durable contribuerait à «renforcer la stabilité en Afrique du Nord» tout en donnant un nouvel élan à l’intégration régionale et à la coopération bilatérale.

Soutien économique aux projets dans les provinces du Sud

Mieux encore, le Royaume-Uni confirme également, à travers son agence UK Export Finance, la possibilité de soutenir financièrement des projets économiques dans les provinces sahariennes. Cette initiative s’inscrit dans un engagement global visant à mobiliser jusqu’à cinq milliards de livres sterling (plus de 62 milliards de dirhams) pour financer de nouveaux projets dans le Royaume.

Le communiqué conjoint rappelle par ailleurs que le Royaume-Uni voit le Maroc comme «une porte d’entrée essentielle pour le développement socio-économique de l’Afrique» et réaffirme sa volonté de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays à l’échelle du continent.

Une position qui renforce la dynamique internationale

Les deux parties réitèrent leur attachement au processus politique mené sous l’égide des Nations Unies. Elles expriment leur plein soutien aux efforts de l’envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura, et soulignent l’importance de parvenir à une solution politique consensuelle.

Le Royaume-Uni, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, affirme sa volonté de «soutenir activement» cette médiation. Il se dit «prêt, disposé et déterminé» à accompagner les efforts visant une résolution définitive du conflit, dans l’intérêt de toutes les parties.

Cette prise de position britannique s’inscrit dans une dynamique internationale de plus en plus favorable au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine. Elle conforte l’initiative portée par le Maroc comme solution réaliste et fédératrice, renforçant ainsi son ancrage diplomatique auprès des grandes puissances.

«Il est grand temps de faire avancer ce dossier», conclut le communiqué, appelant à une solution urgente qui garantirait la stabilité régionale et ouvrirait la voie à une coopération renforcée en Afrique du Nord.