Le SG de l’ONU rend hommage à un Casque bleu marocain tombé au service de la paix

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rendu un hommage solennel au Caporal Karim Temara, Casque bleu des Forces Armées Royales (FAR), décédé en 2024 lors de sa mission au sein de la MONUSCO, en République Démocratique du Congo. Lors de la cérémonie annuelle honorant les membres du personnel onusien morts en service, la Médaille Dag Hammarskjöld a été remise à titre posthume au soldat marocain.

L’ambassadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, ainsi que le Colonel Najim Assid, conseiller militaire de la Mission permanente du Royaume, étaient présents à cet hommage organisé jeudi au siège de l’ONU.

Cette commémoration a également salué la mémoire de plus de 4 400 Casques bleus tombés depuis 1948, dont 57 décédés en 2024. «Nous saluons le courage de ces femmes et hommes morts loin de leur foyer pour servir la cause la plus noble de l’humanité : la paix», a déclaré M. Guterres. Il a rappelé que plus de deux millions de soldats de la paix ont servi dans 71 missions à travers le monde.

L’ambassadeur Hilale a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et salué le dévouement des Casques bleus engagés pour la paix, la sécurité et les valeurs universelles.

Avant la cérémonie, une parade militaire a permis de distinguer trois officiers des FAR en poste au Département des opérations de paix à New York.

Avec 1 714 soldats engagés dans les missions de la MONUSCO et de la MINUSCA, le Maroc figure parmi les dix plus importants contributeurs aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.