Achraf Hakimi, le coup de tonnerre qui a lancé Paris vers les étoiles

Dans une Allianz Arena bouillonnante, il n’a fallu que douze minutes à Achraf Hakimi pour électriser la finale. D’un plat du pied implacable, l’international marocain a crucifié l’Inter Milan, son ancien club, offrant au Paris Saint-Germain une entame de rêve dans cette finale de Ligue des champions tant attendue. Muet dans sa célébration, Hakimi a laissé parler ses pieds : son but, précis, froid et chirurgical, a fait chavirer les 18 000 supporters parisiens qui se sont déplacés à Munich.

Trouvé dans la surface après un enchaînement limpide entre Vitinha et Désiré Doué, Hakimi n’a pas tremblé. D’un geste simple mais parfait, il a battu Yann Sommer pour inscrire le premier but de la rencontre, son 4e en Ligue des champions cette saison, et surtout, le tout premier du PSG en finale de C1. Un symbole fort, une délivrance pour un club hanté par ses échecs passés.

Ce but n’a pas seulement ouvert le score : il a ouvert la voie. Le PSG, libéré, a déroulé son jeu et écrasé l’Inter Milan (5-0) pour remporter enfin sa première Ligue des champions. Mais c’est bien Hakimi, 26 ans, formé au Real Madrid, passé par Dortmund et l’Inter, qui a allumé la première mèche.

Dans les livres d’histoire du club parisien, une date s’impose désormais : 31 mai 2025.