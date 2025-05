Le skateboard de Brighton à Tanger : un skateur britannique se fait voler tous ses bagages à mi-chemin

À 21 ans, le Britannique Sam Allison s'est lancé en mai dernier dans une aventure audacieuse : parcourir 2 414 kilomètres en skateboard de Brighton à Tanger, dans le but de collecter des fonds pour la Ben Raemers Foundation. Mais son périple a été semé d'embûches—au sens propre comme au figuré. Alors qu'il traversait la France et l'Espagne, un coup du sort a bien failli le contraindre à abandonner.

En plein voyage, alors qu'il campait en France, Sam a été victime d'un vol. On lui a subtilisé sa tente, ses vêtements, et même son passeport, ne lui laissant que son téléphone, son portefeuille et une détermination à toute épreuve. «C'est vraiment triste. J'essaie de faire une bonne action, et on me l'enlève», a-t-il confié dépité sur les réseaux sociaux.

Loin de se décourager, Sam a fait un détour par Bordeaux pour obtenir un document de voyage d'urgence et se rééquiper. Avec un sac désormais allégé, il a plaisanté en affirmant que le skateboard semblait rouler plus facilement.

De retour sur sa planche, Sam continue sa route à travers la France et l'Espagne, bien déterminé à atteindre Tanger.

Au début de son périple, Sam avait expliqué qu'il voulait soutenir la Ben Raemers Foundation car le skateboard l'avait aidé à surmonter ses propres défis en matière de santé mentale. «Je n'avais pas réalisé l'impact que cela pouvait avoir sur votre vie jusqu'à ce que je traverse moi-même des moments difficiles», a-t-il déclaré. «Depuis, je suis déterminé à sensibiliser à la santé mentale [dans la communauté du skateboard]».

Sam avait prévu de parcourir environ 48 km par jour pendant 55 jours, transportant tout le nécessaire dans un grand sac à dos : vêtements, matériel de cuisine, sac de couchage, tente et roues de skateboard de rechange... avant que tout ne disparaisse.

Son ami Lucas Perrin doit le rejoindre à vélo pour certaines étapes du voyage, apportant un soutien moral, veillant à ce qu'il reste hydraté.