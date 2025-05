Espagne-Maroc : Une délégation économique de Valence en mission à Tanger en Juin 2025

Une délégation économique de haut niveau de la région de Valence se rendra à Tanger pour une visite de travail les 2 et 3 juin 2025. Cette initiative vise à renforcer les liens économiques, commerciaux et institutionnels entre les deux régions.

Dirigée par Marian Cano, ministre de l'Innovation et de l'Industrie du gouvernement valencien, la délégation comprend des représentants de secteurs clés tels que l'industrie alimentaire, le textile, le tourisme, les infrastructures sportives, la construction, le transport, ainsi que le secteur financier, avec notamment la présence de "Caixabank". Les membres de la délégation cherchent à explorer les opportunités d'investissement à Tanger et souhaitent établir des partenariats durables et bénéfiques avec les acteurs économiques locaux.

La visite sera également marquée par la participation des présidents des chambres de commerce de Valence, Alicante, Orihuela et Alcoy, soulignant l'engagement des grandes institutions économiques valenciennes à soutenir cette coopération.

Le programme débutera par une séance d'ouverture le lundi 2 juin à 09h30, au siège de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la région de Tanger–Tétouan–Al Hoceima. Cette session, en présence de responsables institutionnels et d'hommes d'affaires des deux pays, sera l'occasion de présenter les stratégies de développement régional et d'initier un dialogue entre les acteurs économiques.

La journée se poursuivra par des rencontres B2B, visant à encourager les échanges entre entreprises espagnoles et marocaines.

Un des temps forts sera la visite des installations du port de Tanger Med, où la délégation pourra évaluer les capacités opérationnelles du port, son infrastructure pour le commerce international, et les avantages compétitifs de la région.

Cette mission économique est organisée par le Consulat général du Royaume du Maroc à Valence, en collaboration avec la Chambre de Commerce de Valence et la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la région de Tanger–Tétouan–Al Hoceima, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération bilatérale et à rapprocher les systèmes économiques du Maroc et de l'Espagne.