Le renforcement de la coopération défense Maroc-Inde en discussion à Rabat

Le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudiyi, a accueilli hier à Rabat l’ambassadeur indien, Sanjay Rana. «Ils ont exploré les voies pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la défense», a annoncé la représentation diplomatique indienne.

Cette rencontre intervient après la visite, en décembre 2024, de représentants de l’industrie militaire indienne au Maroc pour participer au séminaire Inde-Maroc sur l’industrie de défense.

Lors de cette occasion, le ministre Loudiyi avait souligné que «le Maroc offre un environnement idéal» aux entreprises indiennes de défense, mettant en avant «l’absence de bureaucratie et la rentabilité pour les entreprises indiennes». Il avait également rappelé que «le Maroc a adopté (en août 2020, ndlr) un nouveau cadre juridique régissant l’activité de l’industrie de défense».

En septembre 2024, l’Administration de la Défense nationale et Tata Advanced Systems Limited (TASL), filiale du groupe international Tata, ont scellé un partenariat stratégique pour la production locale du véhicule de combat terrestre WhAP 8x8, à l’usine TATA Advanced Systems Maroc (TASM).

Cette collaboration militaire avec l’Inde n’a pas empêché le Maroc de s’ouvrir également au Pakistan, rival traditionnel de New Delhi. Les Forces armées royales (FAR) et l'armée pakistanaise ont établi un programme de coopération bilatérale, illustré par des entraînements conjoints mi-avril dernier entre les unités des forces spéciales des FAR et leurs homologues pakistanais à Cherrat. En octobre 2023, les FAR ont aussi pris part à un exercice militaire international au Pakistan.

Le Maroc a maintenu une position neutre face aux récents affrontements entre New Delhi et Islamabad. Ces tensions ont mis en lumière les performances du chasseur pakistanais JF-17 lors des combats aériens, un appareil que les FAR envisagent depuis 2016.

Pour mémoire, lors du conseil des ministres du 16 juillet 2022, présidé par le roi Mohammed VI, un attaché militaire a été nommé auprès de l’Inde.