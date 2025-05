OCP Group annonce un chiffre d'affaires de 21,6 MMDH au T1 2025

OCP S.A., acteur majeur dans le domaine des solutions de nutrition végétale et des engrais phosphatés, a publié ses résultats du premier trimestre 2025 le 29 mai, avec un chiffre d'affaires atteignant 21,594 milliards de dirhams contre 19,589 milliards de dirhams au premier trimestre 2024.

La marge brute de l'entreprise a augmenté pour atteindre 14,901 milliards de dirhams, contre 12,705 milliards de dirhams d'une année sur l'autre, représentant une amélioration à 69% contre 65% précédemment. Cependant, l'EBITDA a légèrement diminué à 7,494 milliards de dirhams contre 7,703 milliards de dirhams, tout en maintenant une marge solide de 35%.

La demande mondiale d'engrais est restée soutenue au cours du trimestre, stimulée par une reprise progressive en Europe, une augmentation des importations en Afrique—notamment en Éthiopie—en Océanie et au Brésil, ainsi que par des niveaux de stocks historiquement bas en Inde. L'offre est restée stable, en partie en raison des restrictions chinoises sur les exportations de DAP/MAP.

La croissance du chiffre d'affaires d'OCP a principalement résulté de volumes de roche plus élevés et d'une demande accrue pour les engrais et l'acide phosphorique. L'entreprise a réussi à améliorer sa marge brute malgré des augmentations significatives des coûts des intrants, en particulier le soufre, qui a connu des hausses de prix substantielles d'une année sur l'autre.

Les dépenses d'investissement ont totalisé 5,934 milliards de dirhams au cours du trimestre, en baisse par rapport à 9,301 milliards de dirhams au premier trimestre 2024. Les résultats reflètent des gains d'efficacité opérationnelle qui ont aidé à compenser l'augmentation des coûts de production dans l'environnement de marché actuel.