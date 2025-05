Pays-Bas : Des traces de cannabis retrouvées dans des bonbons Haribo

Les space cakes et les brownies au haschisch ne sont plus une nouveauté aux Pays-Bas, mais des bonbons Haribo infusés au cannabis ? Ça, c'est du jamais vu. Haribo a rappelé ses bonbons Happy Cola F!ZZ après que des traces de cannabis ont été découvertes dans plusieurs sacs de 1 kg — oui, les vrais Haribo, pas des contrefaçons.

L'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA) a indiqué que le rappel fait suite à des signalements de problèmes de santé, tels que des vertiges, chez des personnes — y compris des enfants — ayant consommé les bonbons. Les lots concernés avaient une date limite de consommation fixée à janvier 2026 et un code produit spécifique.

Le mystère a été mis au jour lorsqu'un couple de Twente (dans l'est des Pays-Bas) a remis un sac à la police après que leurs enfants sont tombés assez malades après avoir mangé les bonbons. Des tests médico-légaux ont confirmé la présence de cannabis, et la police enquête maintenant sur la façon dont il s'est retrouvé dans les bonbons — et comment les lots contaminés ont atteint les magasins.

«Ne consommez pas ces bonbons», a averti la NVWA sans détour. Haribo propose des remboursements complets pour les produits concernés et a déclaré qu'elle prend cette affaire «très au sérieux».