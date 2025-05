Salé : 102,72 MDH pour l’unité de fabrication de vêtements de Valerius Morocco

L’unité de fabrication de vêtements de la société Valerius Morocco a été inaugurée, jeudi 29 mai à Salé, lors d’une cérémonie en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce. Le projet de la joint-venture entre la société marocaine SG3H et le groupe industriel international portugais Valerius Group bénéficie d’un montant global de 102,72 MDH, avec l’objectif de créer 1 640 nouveaux emplois directs et indirects.

Dans le cadre de l’écosystème fast-fashion, la société compte ainsi «renforcer sa position en tant que fabricant de vêtements pour femmes et pour enfants, en mode produit fini intégrant le design et la créativité». Ce projet «a fait l’objet d’une convention d’investissement que la société Valerius Morocco a signé dans le cadre du FDII avec l’Etat marocain, en date du 27 juillet 2021», fait savoir un communiqué.

Dans ce sens, le ministre rappelle qu’«avec ses 227 460 postes d’emploi et ses 45,9 MMDH de chiffre d’affaires à l’export, le secteur textile occupe une place stratégique au niveau de l’économie nationale et suscite un engouement croissant auprès des investisseurs étrangers, notamment les investisseurs portugais qui s’intéressent de plus en plus au Maroc».

Selon Ryad Mezzour, l’inauguration de cette unité de fabrication témoigne de la dynamique du secteur et «augure d’un partenariat fructueux entre l’industrie textile marocaine et portugaise, appelé à s’étendre à d’autres initiatives telles que l’utilisation de fibres recyclées et de procédés de teinture écologiques pour une meilleure réduction de l’empreinte carbone».