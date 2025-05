Automobile : Une nouvelle usine de pneus chinoise à Kénitra

Shandong Yongsheng Rubber a dévoilé son projet de construction d'usine de pneus à Kénitra, dans la zone économique spéciale de la côte atlantique. Cette nouvelle installation aura une capacité de production annuelle de 6 millions de pneus radiaux semi-acier.

Les travaux de construction de l'usine Yongsheng Rubber au Maroc devraient débuter dans les six prochains mois. L'entreprise prévoit d'augmenter progressivement la capacité de production pour atteindre 12 millions de pneus par an.

Créée en 1986, Shandong Yongsheng Rubber est un groupe industriel moderne qui se concentre principalement sur la fabrication de pneus TBR (pneus radiaux pour camions et autobus) et PCR (pneus radiaux pour voitures particulières), intégrant les étapes de développement, production et commercialisation.