Coupe du Monde U-20 : Le Maroc sera face au Brésil, le Mexique et l'Espagne dans le Groupe C

Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, organisé le jeudi soir 29 mai 2025 à Santiago, au Chili, a placé l'équipe nationale marocaine dans le Groupe C, aux côtés du Brésil, du Mexique et de l'Espagne. Cette édition s'annonce pleine de confrontations intenses et captivantes.

Les jeunes Lions de l'Atlas participeront à ce tournoi mondial, qui se tiendra du 27 septembre au 19 octobre 2025, en tant que finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations U-20, suite à une performance remarquable lors de la compétition récemment accueillie par l'Égypte.

Le défi s'annonce de taille pour l'équipe marocaine, qui devra affronter trois des meilleures équipes mondiales de cette catégorie d'âge. Leur participation sera un véritable test pour illustrer le progrès du football national sur la scène internationale.