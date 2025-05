Sahara : Un drone des FAR bombarde des véhicules du Polisario

Ce jeudi 29 mai après-midi, un drone des Forces armées royales (FAR) a ciblé et détruit des véhicules appartenant au Polisario. «La frappe a eu lieu près de Mijek, à l'est du Mur des Sables, à la frontière avec la Mauritanie. Pour l'instant, il est trop tôt pour déterminer le nombre exact de morts et de blessés parmi les membres des milices du Front. Les véhicules ont été complètement détruits», a indiqué à Yabiladi une source sécuritaire marocaine.

De leur côté, les médias du Polisario ont présenté une version différente des événements, affirmant que l'opération menée par un drone de l'armée de l'air marocaine «a tué des civils mauritaniens qui cherchaient de l'or».

La presse mauritanienne, notamment celle basée dans la région de Zouerate, n'a pas encore couvert cet incident. Habituellement, elle est la première à rapporter les frappes des drones des FAR lorsqu'elles visent des chercheurs d'or mauritaniens, souvent en mentionnant les noms des victimes. En témoigne la frappe du 16 mai dans la localité de Karzaze.