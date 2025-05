Le roi Mohammed VI adresse ses condoléances aux proches de l’actrice Naïma Bouhmala

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’artiste feue Naïma Bouhmala, décédée mercredi. Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une grande affliction et une profonde tristesse l’annonce du décès de la comédienne et actrice.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille de la défunte et, à travers eux, à sa grande famille artistique et à l’ensemble de ses proches, suite à la perte d’une icône de l’écran marocain, passionnée par son art et aimée de son public, qui a laissé derrière elle un riche héritage d’œuvres théâtrales et télévisuelles de qualité.