 France : A Paris, «le couscous du partage» crée les liens avec les passants

A Paris, l’internaute «Almaz Zina» est connue comme étant «la reine du couscous». Vivant dans la capitale française, la ressortissante marocaine prépare ce plat traditionnel chez elle et documente les étapes de préparation, sur ses réseaux sociaux. Une fois par semaine, elle mijote ce met savoureux à base d’ingrédients qu’elle achète elle-même et sort le partager dans les espaces publics, en installant une table et deux chaises. L’initiative a récemment attiré l’attention de France 2, qui en a fait mention dans son journal.

A travers son geste, l’internaute tente de créer des moments de rencontres en allant vers les autres, tout en contribuant à faire changer les perceptions stéréotypées. Une gamelle, une table cliente, des chaises sur la place publique et un grand plat, les passants en sont curieux. Le rassemblement crée rapidement un cercle convivial, autour d’une parenthèse gustative dans la joie et la bonne humeur.