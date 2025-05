Maroc : A l’approche de Marhaba 2025, les grands investissements annoncés de GNV

«GNV Orion», le nouveau navire du chantier naval GSI de Cantona a été dévoilé en avant-première à Tanger, où la compagnie Grandi Navi Veloci a récemment organisé un événement mettant en avant l’offre future, avec l’utilisation des navires nouvellement commandés sur le commerce marocain. Le navire a fait escale dans la cité septentionnale, avant de rejoindre l’Italie pour des aménagements finaux.

Il s’agit d’un véhicule moderne, alimenté de carburant conventionnel mais équipé de technologies avancées, pour réduire les émissions de plus de 30% par unité transportée par rapport aux unités précédentes, dans une première étape d’un plan plus large de renouvellement de la flotte.

A cette occasion, l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco, a déclaré que cette escale était «hautement symbolique», confirmant «le dynamisme croissant des relations économiques» entre les deux pays, «fondées sur une coopération soutenue et une vision partagée de développement durable».

«Le choix de GNV de renforcer la présence industrielle et logistique italienne au Maroc s’inscrit pleinement dans les priorités du Plan Mattei pour l’Afrique et de notre action», a souligné Armando Barucco.

Lors de cet événement, GNV a annoncé des investissements significatifs au Maroc. Ces dernières semaines, la compagnie a fait part d’une commande de 4 nouveaux navires alimentés au GNL qui, ajouté à ceux en cours de construction, vont augmenter sa flotte de 8 nouvelles unités entre 2025 et 2030.

A ce titre, Matteo Catani, PDG de GNV, a affirmé l’engagement de la compagnie envers la durabilité et la sécurité, en exprimant l’ambition du transporteur maritime de contribuer au développement durable du royaume.

Une mobilisation particulière pour l’Opération Marhaba

L’événement a également mis en lumière l’Opération Marhaba, qui se tient cette année du 15 juin au 15 septembre et à laquelle GNV participe, en assurant des liaisons maritimes pour des millions de Marocains résidant à l’étranger. En chiffres, la compagnie a transporté environ 455 000 passagers sur les lignes marocaines en 2024. Elle a également investi dans des infrastructures locales, notamment des bureaux à Tanger et à Nador.

Mohammed Kabbaj, directeur général de Mediterranean Shipping Company (MSC) et partenaire de GNV au Maroc, a quant à lui assuré du travail quotidien en collaboration avec la Marine marchande et la Fondation Mohammed V, pour assurer le succès de la grande opération Marhaba». Cette année, «elle permettra à plus de 3 millions de citoyens marocains du monde de voyager entre leur pays de résidence et leur pays d’origine», a-t-il dit.

GNV Orion

Carole Montarsolo, responsable commerciale de GNV pour le Maroc, a quant à elle détaillé les améliorations apportées aux services à bord pour améliore l’expérience de voyage, avec des kiosques numériques, des cinémas, des spas, et des espaces de rencontre dynamiques. GNV collabore également avec des chefs marocains pour proposer des expériences culinaires authentiques à bord.

Dans ce sens, la compagnie s’engage à embaucher davantage de personnel marocain, pour améliorer l’emploi local et la qualité du service. Dans la continuité de la coopération renforcée depuis l’année dernière, un partenariat entre la compagnie, l’Institut supérieur d’études maritimes (ISEM) et l’Académie de la marine marchande de Gênes permet en effet de «définir un terrain d’entente pour entamer une collaboration plus étroite, visant à embaucher de plus en plus de personnel marocain à bord».

Par ailleurs, GNV prévoit une amélioration des services, notamment en introduisant des navires intelligents dotés de technologies numériques avancées.