Abdellatif Hammouchi effectue une visite de travail en Russie

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, est en visite de travail à Moscou du 27 au 29 mai pour participer à la 13e rencontre internationale des hauts représentants en charge des questions de sécurité. Cet événement réunit des chefs et responsables des services de sécurité et de renseignement de plus de 100 pays.

Lors de ce forum, Abdellatif Hammouchi a souligné, dans son discours, que faire face aux menaces stratégiques croissantes nécessite la mise en place d'une infrastructure sécuritaire commune et indivisible. Cela implique une collaboration étroite entre les services de sécurité et de renseignement nationaux et leurs homologues à travers le monde.

En marge de ce rassemblement international, Hammouchi a eu des rencontres bilatérales intenses avec les responsables de plusieurs services de sécurité et de renseignement de pays amis et alliés, dont le Service fédéral de sécurité de Russie (FSB).

Pour rappel, en avril 2016, Abdellatif Hammouchi avait effectué sa première visite officielle en Russie, marquée par des entretiens au Kremlin avec Nikolaï Platonovitch Patrouchev, alors premier secrétaire du Service fédéral de sécurité nationale. Quelques mois après cette visite, le roi Mohammed VI avait accordé, en décembre 2016, une audience à Patrouchev.