Tanger : Un suspect arrêté pour incendie volontaire dans la forêt de Houara

Le procureur général du roi près la Cour d'appel de Tanger a annoncé, ce mercredi, que l'enquête sur l'incendie de la forêt de Houara dans la commune de Gueznaia avait permis l'arrestation d'un individu dans les parages. Ce dernier était «en possession d'un sac dont la fouille a permis la saisie de dix briquets, d'une pipe à cannabis et d'un couteau de petite taille».

Les flammes ayant ravagé de vastes superficies ont alerté le parquet, qui a donné ses instructions à la Gendarmerie royale en vue de l'ouverture urgente d'une enquête. Une fois identifié et intepellé, le suspect a été placé en garde à vue, pour clarifier les circonstances des faits.

Le mis en cause a été déféré mercredi devant le parquet et après son interrogatoire, il a été décidé d'ouverir une enquête pour implication présumée dans le déclenchement volontaire de feux de forêt, de consommation de drogues et de possession illégale d’armes.

Le juge d’instruction a ordonné l'incarcération du suspect dans la prison locale Tanger 2, précise la même source. Le parquet informera l’opinion publique des résultats de l'enquête une fois achevée, dans le cadre de la communication et de la bonne application de la loi, conclut le communiqué.