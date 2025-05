Amine Adli se confie sur le décès de sa mère avant la CAN et le soutien du Maroc

L'international marocain Amine Adli s'est confié récemment sur le décès de sa mère, dans une interview émouvante accordée à Instant Foot. Juste avant la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2023), tenue en janvier 2024, le joueur a été appelé en équipe nationale du Maroc. Dans le temps, il a été dévasté par le décès de sa mère.

Dans l'entretien, Amine Adli décrit des jours difficiles. Après une saison réussie avec le Bayer Leverkusen, il avait décidé de passer les vacances avec sa mère à Dubaï. «C'était notre premier séjour là-bas, tout s'est bien passé», a-t-il dit.

Mais peu après le retour, la sœur du joueur a informé ce dernier que leur mère ne se sentait pas bien, nécessitant une hospitalisation. Amine Adli est parti à son chevet, en France. «On me disait qu'elle allait bien. Ma mère me disait sans cesse : ‘Vas-y, Amine, va jouer.’ J'ai dit que je ne partirais pas, mais elle insistait».

