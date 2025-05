Maroc : Lancement officiel de la feuille de route du commerce extérieur 2025–2027

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Casablanca, la cérémonie de lancement officiel de la feuille de route du secteur du commerce extérieur pour la période 2025–2027.

Cette feuille de route s'articule autour de 3 objectifs stratégiques qui sont la création de quelque 76 000 postes d'emploi nouveaux, l'élargissement de la base des exportations à travers la création, chaque année, de 400 nouvelles sociétés d'export et la réalisation de 84 milliards de dirhams (MMDH) supplémentaires dans le secteur de l'export.

Lors de cette cérémonie, Aziz Akhannouch a souligné que cette feuille de route vise à établir un cadre cohérent et ambitieux pour le développement de ce secteur vital, afin d'en faire un véritable levier de développement économique et social pour le Maroc.

«À travers cette feuille de route, nous ambitionnons de générer un chiffre d'exportation additionnel de plus de 80 milliards de dirhams. Elle vise également à élargir la base des exportateurs, avec pour objectif d'atteindre en moyenne 400 nouveaux exportateurs par an», a précisé le chef du gouvernement.

Pour atteindre ces objectifs, une approche intégrée et participative a été adoptée, articulée autour de quatre leviers d'intervention et de six réformes transversales, a-t-il fait savoir. La mise en œuvre de la feuille de route comprendra aussi un ensemble de mesures transversales, dont le renforcement des exportations de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, ainsi que la création d'offices régionaux d'appui au commerce extérieur dans l'ensemble des régions du Maroc.

«L'Exécutif fonde de grands espoirs sur la mise en œuvre optimale de cette feuille de route, afin qu'elle contribue à son tour à l'atteinte des différents objectifs gouvernementaux en matière d'emploi, un enjeu qui constitue, pour nous, une priorité absolue», a dit Akhannouch, mettant en avant l'objectif de créer, via cette feuille de route ambitieuse, 76 000 emplois directs sur la période 2025-2027.

Ont notamment pris part à cette cérémonie, le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, le ministre l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, Omar Hejira, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, le président de Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi, et le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.