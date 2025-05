Tbourida 2025 : Revirements spectaculaires à Dar Es Salam, Benkhadda et Zouraizae en tête

La deuxième journée des qualifications pour le 24e championnat Trophée Hassan II de «Tbourida», qui s'est tenue le mardi 27 mai 2025, a provoqué des bouleversements notables dans le classement de la compétition à Dar Es Salam, Rabat.

Dans la catégorie senior, M'kadem Benkhadda Abdelrhani, représentant Beni Mellal-Khénifra, a conservé sa première place avec un score cumulé de 156,41 points, résultat de ses 78,01 points initiaux et des 78,40 points obtenus mardi. En revanche, le classement a été chamboulé pour la deuxième place : Bahraoui Charaf de Marrakech-Safi est passé de la troisième à la deuxième position grâce à une performance remarquable mardi, totalisant 155,87 points avec 82,60 points pour cette journée. Sikasse Rachid de Casablanca-Settat complète le podium avec 148,44 points.

Dans la catégorie junior, Zouraizae Badre de Casablanca-Settat a pris la tête avec un score de 130,72 points, dépassant ainsi Sbiybi Youssef de la région de l'Oriental, qui est descendu à la deuxième place avec 126,88 points. Gharrabou Mohamed de Beni Mellal-Khénifra s'est emparé de la troisième position avec 125,58 points.

Les performances marquantes de la journée ont mis en lumière les compétiteurs des régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi dans les deux catégories. Les qualifications se poursuivent jusqu'au 29 mai, et seules les 10 meilleures sorbas seniors et les 5 meilleures sorbas juniors accéderont aux finales prévues les 31 mai et 1er juin.

Ce championnat illustre l'engagement du Maroc envers la préservation de la Tbourida, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial depuis décembre 2021.