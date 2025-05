Maroc : Remise de trophées aux producteurs d’huile d’olive primés à l’international

La cérémonie de remise de trophées à des producteurs marocains d’huile d’olive, primés dans plusieurs concours internationaux de renom en 2025, s’est déroulée, mardi à Rabat, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari.

A cette occasion, la Coopérative Zoyout Essaouira, lauréate de la médaille d’or aux concours internationaux de l’huile d’olive de Genève, Miami, Abou Dhabi et Istanbul, la Coopérative Nour Mejjat, distinguée par une médaille d’argent au concours international d’Istanbul, et la Société Oléa Capital, sacrée médaille d’or à Athènes et médaille de platine à Istanbul, ont été mis à l’honneur.

Cet événement a salué les performances exceptionnelles de ces producteurs marocains qui se sont distingués par leur engagement en faveur de la qualité, de l’innovation et de la durabilité, tout en réaffirmant l’engagement du ministère à soutenir les acteurs de la filière, pour consolider la place du Maroc parmi les leaders mondiaux de l’huile d’olive.

Intervenant à cette occasion, Ahmed El Bouari est revenu sur le dévouement des lauréats et leur contribution exemplaire à une agriculture durable et performante, notant que l'essor que connait cette filière se traduit notamment par la reconnaissance des meilleures coopératives et entreprises oléicoles.

Par ailleurs, il a mis en lumière les contributions exceptionnelles d’hommes et de femmes qui incarnent le dynamisme du secteur agricole national et participent activement au rayonnement du produit marocain sur les marchés internationaux.

Pour sa part, le président de l’interprofession marocaine de l’olive (Interprolive), Rachid Benali, a souligné l’importance de la reconnaissance internationale dont bénéficient les acteurs marocains du secteur oléicole, mettant en lumière son effet catalyseur sur la motivation des agriculteurs et des industriels à l’échelle nationale.

Dans ce sillage, il a loué les efforts des professionnels marocains ayant su se démarquer sur le plan international, avec pour ambition de renforcer la notoriété de l’huile d’olive marocaine, véritable emblème d’un savoir-faire ancestral et d’une qualité unanimement reconnue.