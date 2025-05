Cette mère marocaine parcourt 1 600 km d'Al-Qods à La Mecque pour la paix

Amal Labarre Ahlafi parcourt 1 600 kilomètres pour la paix, traversant le désert pour relier trois villes saintes : Al-Qods, Médine et La Mecque.

En cette période marquée par la guerre dans la région, cette mère marocaine a choisi de transformer son périple en une marche pour la paix, motivée par un profond sentiment d'impuissance et un désir d'agir. «J'en ai assez de ce qui se passe dans le monde. Je voulais faire quelque chose», a-t-elle confié à Yabiladi, dans une note vocale après une longue journée de marche.

Actuellement dans le nord de l'Arabie saoudite, Amal a commencé son voyage le 16 mai à Al-Qods, après un long trajet depuis Paris en passant par Prague. Mais l'idée de marcher pour la paix est née trois ans plus tôt, au même endroit.

La marche de rêve

En 2022, lors d'une visite à Al-Qods avec son mari pour célébrer leur anniversaire de mariage, la mère de trois enfants s'est arrêtée dans l'enceinte d'Al-Aqsa. Assise près du Dôme du rocher, elle a eu une pensée : «Et si j'allais à La Mecque ?» L'idée a pris de l'ampleur : «Et si je marchais d'ici à Médine et La Mecque, combien de temps cela prendrait-il ?»

L'idée est si inhabituelle que lorsque Amal a pris son téléphone pour vérifier l'itinéraire sur Google Maps, elle n'a rien pu trouver. «J'ai dû le calculer moi-même. C'était environ 1 500 kilomètres. Et j'ai gardé l'idée en tête».

Pendant longtemps, marcher d'Al-Qods à La Mecque est resté un rêve, qui ne s'est pas estompé, même après un Hajj accompli pour la première fois en 2023. «Tout ce que j'entendais, c'était : je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire».

Cet élan a été encore intensifié par la guerre à Gaza. «Je me suis dit, et si je faisais ce que je sais faire, marcher et traverser les trois villes saintes, en priant là où je crois que mes prières seront entendues par Allah, pour la paix ?»

Planifier un rêve

Basée à Paris et travaillant dans la finance, Amal a tout fait pour faire de son rêve une réalité. «Depuis six mois, je n'ai laissé aucune pierre non retournée pour que cela se réalise», se souvient-elle.

Elle a traité sa marche pour la paix comme un projet de travail. Même lorsqu'elle a été mise au défi et découragée par les événements en cours, elle a continué. «Dans la gestion de projet, il y a ce qu'on appelle le statut RAG : rouge, ambre, vert. Dans mon cas, tout était rouge. Rien n'était vert», plaisante-t-elle.

Obtenir les visas, le bon équipement et trouver le bon timing ont été de réels défis logistiques. «J'ai dû écrire à tant de personnes pour demander de l'aide et du soutien, afin que le projet se réalise. Bien sûr, je ne pouvais pas le faire seule — je suis une femme, et il y avait des préoccupations de sécurité. J'avais besoin d'une bonne organisation».

Sans se décourager, Amal se confronte à plusieurs contraintes : lorsqu'une partie de la préparation est accomplie, une autre tombe à l'eau. «Quand tout est réglé avec la Jordanie, ce n'est pas le cas pour l'Arabie saoudite, et vice versa», admet-elle.

Pendant des mois, Amal a lutté pour organiser la logistique de son voyage. Dans ces montagnes russes émotionnelles, elle est aussi heureuse des bonnes nouvelles que découragée des mauvaises.

Pourtant, elle reste déterminée. Au travail, elle a économisé tous ses congés pour prendre un mois, afin de se consacrer à la marche d'Al-Qods à La Mecque. Pendant tout ce temps, elle a gardé ses plans secrets. «Je ne voulais pas de mauvaises ondes. Alors je l'ai gardé pour moi, disant juste que j'allais marcher pendant un mois — mais pas où — jusqu'à une semaine avant le départ», explique-t-elle.

Même lorsqu'elle a informé son cercle proche, toutes les réactions n'ont pas été encourageantes. «Tout le monde disait que ce n'était pas le bon moment», en référence au contexte politique actuel dans la région. «Mais dans mon esprit, si vous voulez faire quelque chose pour la paix, c'est exactement le bon moment. Vous ne marchez pas pour la paix quand tout va bien», a-t-elle argumenté.

Et quand tout a été enfin prêt, un dernier obstacle est survenu. Amal a prévu de commencer son voyage le 1er mai, mais elle a appris la veille que son vol avait été annulé. «Vous auriez dû voir mon visage !», se souvient-elle. «Je suis allée dans la chambre de ma fille et j'ai dit : 'Mon vol est annulé, mon vol est annulé !'»

Elle a rapidement fait ses valises et, deux heures plus tard, s'est trouvée dans un taxi en direction de Prague. «C'était le seul vol que je pouvais trouver, et c'est pourquoi l'itinéraire était Paris-Prague-Tel Aviv».

Marcher sur les traces des Sahabas

La marche d'Amal n'est pas seulement pour la paix. C'est aussi un hommage aux compagnons du prophète. C'est pourquoi, elle l'appelle Le chemin des Sahabas.

Elle marche littéralement sur une terre où ils ont vécu, voyagé, combattu et sont morts. Au cours de son voyage vers La Mecque et Médine, elle visite leurs tombes, retrace leurs chemins et partage leurs histoires dans un podcast, Le chemin des sahabas, chaque vendredi.

«Quand nous traversions la Jordanie, j'ai réalisé que nous étions à Mu'tah, où de nombreux compagnons ont été martyrisés. Je me suis demandée si nous pouvions visiter leurs tombes — et, étonnamment, j'ai pu me rendre au pied de celles du cousin du prophète et de son fils adoptif», dit-elle fièrement.

Après avoir traversé la Jordanie, Amal est arrivée en Arabie saoudite, dimanche. Depuis la frontière saoudienne, elle a marché d'Al-Mudawwara et a atteint Tabouk, mardi. Devant elle se trouve une étape encore plus difficile : 250 kilomètres de désert et de soleil brûlant. «Nous devrons transporter des provisions pour six à sept jours d'affilée», explique-t-elle.

Amal prévoit de rester à Médine une seule nuit, avant de continuer vers La Mecque, qui se trouve à 400 kilomètres, où elle espère accomplir la Omra.

Mais elle n'est pas intimidée, d'autant que ce n'est pas son premier défi. Elle a déjà traversé la Mongolie à pied, couvrant la distance d'un marathon par jour pendant trois semaines, afin de collecter des fonds pour une chirurgie cardiaque d'un enfant en Afrique. Deux ans plus tard, elle a fait de même sur le Camino de Santiago, marchant environ 1 500 kilomètres pour collecter des fonds pour une autre chirurgie cardiaque d'un enfant.

«Les deux chirurgies ont été un succès, et les deux enfants sont retournés en bonne santé auprès de leurs parents», dit-elle fièrement.