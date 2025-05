Le Premier ministre espagnol se rendra à Melilla au début de la semaine prochaine

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, se rendra lundi prochain à Melilla pour inaugurer officiellement le nouvel hôpital universitaire. C'est sa première visite dans la ville depuis la réouverture des douanes commerciales avec le Maroc, un événement similaire à celui survenu à Ceuta il y a quelques mois.

Selon les médias locaux, citant des sources gouvernementales, Sánchez assistera à la cérémonie d'inauguration de cet hôpital, qui a commencé à offrir des services partiels cette semaine, notamment ses premières consultations externes. Ce projet voit le jour 19 ans après son annonce lors d'une visite de l'ancien Premier ministre José Luis Rodríguez Zapatero.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du déplacement de Sánchez le 23 mars 2022 à Ceuta et Melilla, marquant une nouvelle étape dans les relations avec le Maroc après le changement de position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental.

De son côté, le Parti populaire (opposition) a qualifié l'ouverture de l'hôpital de «simple spectacle et de propagande politique». La sénatrice de Melilla, Isabel Moreno, a souligné que des sections essentielles de l'hôpital, telles que les lits d'hospitalisation, l'unité de soins intensifs et le service d'urgence, ne sont pas encore opérationnelles, affirmant que l'objectif principal de cette ouverture est «de prendre une photo et de couper le ruban».