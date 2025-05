Espagne : Mise à flot du patrouilleur commandé par la Marine royale marocaine

Comme prévu, le chantier naval de Navantia, situé à San Fernando, Cadix, a procédé hier à la mise à flot du nouveau patrouilleur hauturier destiné à la Marine royale marocaine, commandé en septembre 2022. Cet événement a été marqué par les discours de Ricardo Domínguez, président de Navantia, et du capitaine Mohammed Al Fadili de la Marine royale marocaine, selon un média ibérique.

La construction de ce navire a été rendue possible grâce à un prêt de 95 millions d'euros accordé par Banco Santander, conclu six mois après que Pedro Sanchez ait exprimé son soutien au plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Ce patrouilleur, mesurant 87 mètres de long pour 13 mètres de large, est conçu pour accueillir un équipage de 60 personnes.

Avec un investissement total estimé à 130 millions d'euros, il s'agit de la plus importante commande passée par le Maroc à l'industrie militaire espagnole. Sa construction, qui a duré deux ans, a nécessité environ un million d'heures de travail et a permis de créer 1 100 emplois directs, indirects et induits. Le contrat inclut également des services de soutien technique et logistique, ainsi que des formations techniques pour le personnel de la Marine royale marocaine en Espagne.