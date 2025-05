L'administration Trump ordonne aux ambassades US de suspendre les entretiens pour les visas étudiants

L'administration Trump a exigé de toutes les ambassades américaines qu'elles suspendent les entretiens pour les visas étudiants et d'échange jusqu'à nouvel ordre. Cette directive, transmise mardi via un câble du département d'État, s'inscrit dans une stratégie plus large visant à instaurer un contrôle systématique des réseaux sociaux pour tous les demandeurs internationaux.

Ce gel pourrait considérablement retarder le traitement des visas, affectant potentiellement des milliers d'étudiants marocains désireux de poursuivre leurs études aux États-Unis.

La nouvelle politique élargit les mesures introduites en mars, lorsque les agents consulaires américains ont été chargés de mener des vérifications obligatoires des réseaux sociaux pour les étudiants impliqués dans des manifestations pro-palestiniennes sur les campus. Les agents doivent désormais capturer et archiver les publications qu'ils jugent «désobligeantes», même si celles-ci sont ensuite supprimées.

Désormais, «tous» les demandeurs de visa étudiant, qu'ils soient politiquement actifs ou non, seront soumis à un contrôle des réseaux sociaux. Leurs publications, partages et commentaires sur des plateformes comme Instagram, X et TikTok seront examinés pour détecter d'éventuelles «menaces à la sécurité nationale».

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a récemment informé ses collègues que le département d'État avait révoqué «probablement des milliers» de visas depuis la directive de mars.

Il convient de rappeler qu'il y a plus d'un million d'étudiants étrangers aux États-Unis, contribuant près de 43,8 milliards de dollars à l'économie américaine et soutenant plus de 378 000 emplois en 2023-2024, selon l'Association des éducateurs internationaux (NAFSA).