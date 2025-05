L’exercice «African Lion 2025» s’achève avec le Maroc au cœur de la sécurité multinationale

La 21e édition de l'exercice militaire African Lion 2025 s'est achevée cette semaine, ayant mobilisé plus de 10 000 soldats provenant de plus de 50 nations à travers le Maroc, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie, selon un communiqué de presse.

Pour la première fois, cet exercice a inclus des opérations de cyberdéfense et élargi les scénarios NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique), tout en offrant une formation académique conjointe.

Le général du Corps des Marines des États-Unis, Michael Langley, commandant de l'United States Africa Command (Africom), a salué le rôle du Maroc : «Je tiens à remercier le Maroc pour avoir accueilli African Lion et pour avoir contribué à renforcer notre sécurité collective grâce à un entraînement rigoureux et multinational.»

Soulignant l'importance stratégique du Maroc, Aimee Cutrona, Chargée d'Affaires de l'ambassade des États-Unis, a déclaré : «En tant qu'allié majeur hors OTAN et partenaire historique en matière de sécurité, le Maroc joue un rôle crucial dans la promotion de la stabilité régionale.»

L'exercice a mis en lumière des missions de tir HIMARS, des opérations aéroportées et amphibies, des interdictions maritimes, ainsi que des programmes d'assistance civique humanitaire qui ont permis de soigner plus de 1 200 patients dans les zones rurales. «Nos personnels médicaux ont renforcé leur préparation en exécutant des compétences critiques en temps de guerre», a noté le colonel de l'armée américaine Kelley Togiola.

Le général de division Andrew Gainey, commandant général de SETAF-AF, a résumé l'impact de l'AL25 : «African Lion 25 a été une démonstration claire de la manière dont nous projetons notre puissance, construisons la confiance et livrons des résultats... Voilà à quoi ressemble la préparation, et c'est ce que la dissuasion exige.»

AL25 a illustré la capacité de l'armée américaine à projeter sa puissance et à travailler en parfaite harmonie avec ses partenaires, renforçant ainsi la sécurité régionale et le partenariat à travers l'Afrique.