Maroc : Une étude inédite sur l’insertion des femmes et des mineurs en migration

Fruit d’une étude réalisée sur plusieurs années, l’ouvrage collectif «Femmes et mineurs en migration – parcours, résistances, insertion» vient de paraître aux éditions La Croisée des chemins, en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME). Coordonné par Fatima Ait Ben Lmadani et Hicham Hafid, le livre analyse «une réalité à un phénomène méconnu au Maroc, malgré les débats, voire les stigmatisations, qu’il suscite en dehors de nos frontières».

Avec la participation de Rachid Benlabbah, de Khalid Chegraoui et d’El Mouassaoui El Ajlaoui, l’opus propose ainsi de mettre en lumière «l’impact de la politique d’immigration marocaine sur la réduction de la vulnérabilité des femmes et mineurs subsahariens et leur intégration dans la société marocaine». «Les questions posées concernent le logement, l’emploi, la santé, l’éducation et les droits culturels», soulignent l’éditeur et les coordinateurs.

Ces derniers ont également interrogé «les aspects d’engagement des acteurs institutionnels et non institutionnels, en mettant l’accent sur l’appropriation par les Subsahariens des dispositifs d’insertion et de la capacité de négociation». Autant dire que l’originalité de cette étude demeure dans le temps long de sa réalisation, un parti pris qui a permis de «suivre de plus près cette population, l’évolution de ses revendications et les réponses des pouvoirs publics».

En d’autres termes, la démarche des auteurs est de questionner «le processus d’intégration des femmes et des mineurs à travers le prisme du migrant en tant qu’acteur de cette politique». Le traitement de la problématique d’intégration constitue ici une continuité des résultats d’une étude précédente du groupe de recherche sur la régularisation des migrants subsahariens.

A la fois qualitative et quantitative, cette approche inclut «des entretiens individuels, des focus groups et des questionnaires, conduits sur les axes Casablanca-Rabat-Salé et Tanger-Nador-Oujda». Par ailleurs, elle se renforce par une analyse de la documentation juridique et administrative, outre «des données statistiques, démographiques et économiques».

Cette démarche est inédite à plusieurs titres, d’autant que les études disponibles jusque-là ont rarement porté sur cette population-cible dans le contexte national, en situation d’installation durable.