Walid Regragui : «Il n'y a personne de meilleur que moi pour remporter la CAN !»

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Walid Regragui, a exprimé aujourd'hui sa confiance en la capacité du Maroc à remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se déroulera sur le sol marocain à la fin de cette année.

Lors d'une conférence de presse au Complexe de Football Mohammed VI à Maamoura, où il présentait la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs amicaux contre la Tunisie (6 juin) et le Bénin (9 juin) au Grand Stade de Fès, Regragui a répondu aux rumeurs sur son éventuel départ de l'équipe nationale en déclarant : «Vous ne trouverez personne de mieux que moi pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations.»

«Si quelqu'un pense que Guardiola, Ancelotti ou Klopp peuvent remporter ce trophée, ils devraient aller les convaincre. Je suis capable de le faire ; vous ne trouverez pas de meilleur candidat que moi pour décrocher le titre.» Walid Regragui

Regragui a expliqué que «les deux matchs amicaux sont un test pour évaluer les capacités des joueurs en vue de la CAN». Il a ajouté que «le choix de la Tunisie et du Bénin n'est pas anodin, car ces équipes africaines disposent de défenses solides, ce qui nous aidera à bien nous préparer pour le tournoi».



Concernant l'absence de certains joueurs, Regragui a affirmé : «Nous ne sommes pas là pour séduire ou courir après les joueurs. Ils doivent vouloir représenter le Maroc». «Notre mission est de sélectionner les meilleurs joueurs qui choisissent de défendre les couleurs du Maroc avec passion. Si un joueur n'est pas convoqué, cela signifie simplement qu'il n'a pas encore gagné sa place, ou qu'il explore d'autres options,» appelant à soutenir ceux qui ont choisi de porter le maillot de l'équipe nationale.



À propos de l'absence de plusieurs défenseurs, le sélectionneur a précisé que «90 % des défenseurs sont absents pour cause de blessure, mais cela nous donne l'opportunité de tester de nouveaux éléments à ce poste et de confirmer nos choix après ces deux matchs,» soulignant que «ces absences coïncident avec la période des matchs amicaux».



Il a également affirmé que «nous avons un projet pour bâtir une défense solide, et c'est pourquoi j'essaie différentes combinaisons pour trouver la meilleure».



Regragui a souligné que «l'ossature de l'équipe nationale est stable, mais des ajustements sont nécessaires en raison de la préparation des joueurs, des blessures et des choix du staff technique,» ajoutant que «pour gagner la CAN, il faut de bons joueurs, un public enthousiaste, et surtout, un esprit de victoire qui doit être ancré dans l'équipe, car c'est un élément crucial pour progresser».